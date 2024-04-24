В південних областях України пройшов "брудний" дощ. В Гідрометцентрі розповіли, чи безпечний

В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях пройшли "брудні" дощі, що утворилися завдяки піску із Сахари, який раніше винесло на Балканський півострів.

Джерело: повідомлення Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, повідомлення в місцевих Telegram-каналах

Дослівно: "23 квітня, циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії.

Реклама:

Оскільки висотні повітряні потоки мають західний переніс, циклон з Європи дійшов і до території України".

Деталі: В обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що вранці жителі Миколаївщини могли спостерігати "брудний" дощ. "Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами. Попередні висновки щодо якості атмосферного повітря в м. Миколаїв: перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Також там опублікували супутниковий знімок, на якому видно, що циклон охоплює також Одеську і Херсонську області. Жителі усіх трьох регіонів вранці викладали фотографії із авто і будівлями вкритими дрібними краплями бурого кольору.