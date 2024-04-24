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В южных областях Украины прошел "грязный" дождь. В Гидрометцентре рассказали, безопасен ли он

Александр ШумилинСреда, 24 апреля 2024, 10:23
В южных областях Украины прошел грязный дождь. В Гидрометцентре рассказали, безопасен ли он
Фото: Николаевский областной центр по гидрометеорологии

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях прошли "грязные" дожди, образовавшиеся благодаря песку из Сахары, который ранее вынесло на Балканский полуостров.

Источник: сообщение Николаевского областного центра по гидрометеорологии, сообщения в местных Telegram-каналах 

Дословно: "23 апреля, циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии.

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Поскольку высотные воздушные потоки имеют западный перенос, циклон из Европы дошел и до территории Украины".

Детали: В областном центре по гидрометеорологии сообщили, что утром жители Николаевщины могли наблюдать "грязный" дождь. "Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками. Предварительные выводы по качеству атмосферного воздуха в г. Николаев: превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также там опубликовали спутниковый снимок, на котором видно, что циклон охватывает также Одесскую и Херсонскую области. Жители всех трех регионов утром выкладывали фотографии с авто и зданиями покрытыми мелкими каплями бурого цвета.

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Темы: погода
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