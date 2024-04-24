Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На Одещині затримали чоловіка, який шпигував за ППО та наводив ракети на будівлі СБУ

Анастасія ПроцСереда, 24 квітня 2024, 10:50
На Одещині затримали чоловіка, який шпигував за ППО та наводив ракети на будівлі СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував серію ракетно-дронових ударів по Одесі. Серед координат, які зловмисник передав окупантам, були будівлі СБУ та прокуратури. 

Джерело: Служба безпеки України, Одеська обласна прокуратура 

Дослівно СБУ: "У такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, у поле зору ФСБ чоловік потрапив навесні 2023 року, коли почав поширювати в соцмережах антиукраїнські матеріали.  Окупанти дистанційно завербували чоловіка, щоб той займався розвідувально-підривною роботою для представників спецслужб РФ. 

 
Фото: СБУ

Зловмисник збирав інформацію про розташування особового складу ЗСУ та військової техніки в Одесі. Повідомляється, що у "зоні особливої уваги" окупантів були локації зенітно-ракетних комплексів ППО на території міста. Щоб отримати розвідувальну інформацію чоловік обходив місто та його околиці й фіксував місця можливої дислокації українських захисників. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото: СБУ

Також агент передавав російським кураторам персональні дані відомих йому співробітників прокуратури та слідчих Служби безпеки для подальшої їх ліквідації. За співпрацю з окупантами чоловік отримував грошову "винагороду" на власну банківську картку.

 
Фото: СБУ

Інформатора затримали, коли той передавав координати ППО співробітнику розвідки Росії. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.

 
Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у держзраді. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: Одеська областьСБУракетний ударколаборанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Одеська область
"Шахеди" поцілили по фермерському господарству на Одещині
В порту на Одещині росіяни знищили агропродукцію, яка направлялась до Азії та Африки
Українські зенітники збили 4 російські "Орлани" на Одещині
Останні новини
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
17:50
Глава МЗС Польщі "не здивується", якщо Росія нападе на його країну
17:41
інтерв'юГераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
17:30
Змушує переглянути еволюцію: телескоп Джеймса Вебба зафіксував стрімкий ріст деяких галактик
17:29
У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни
Усі новини...
Реклама: