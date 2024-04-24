На Одещині затримали чоловіка, який шпигував за ППО та наводив ракети на будівлі СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував серію ракетно-дронових ударів по Одесі. Серед координат, які зловмисник передав окупантам, були будівлі СБУ та прокуратури.

Джерело: Служба безпеки України, Одеська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "У такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю".

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Деталі: За даними слідства, у поле зору ФСБ чоловік потрапив навесні 2023 року, коли почав поширювати в соцмережах антиукраїнські матеріали. Окупанти дистанційно завербували чоловіка, щоб той займався розвідувально-підривною роботою для представників спецслужб РФ.

Фото: СБУ

Зловмисник збирав інформацію про розташування особового складу ЗСУ та військової техніки в Одесі. Повідомляється, що у "зоні особливої уваги" окупантів були локації зенітно-ракетних комплексів ППО на території міста. Щоб отримати розвідувальну інформацію чоловік обходив місто та його околиці й фіксував місця можливої дислокації українських захисників.

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Фото: СБУ

Також агент передавав російським кураторам персональні дані відомих йому співробітників прокуратури та слідчих Служби безпеки для подальшої їх ліквідації. За співпрацю з окупантами чоловік отримував грошову "винагороду" на власну банківську картку.

Фото: СБУ

Інформатора затримали, коли той передавав координати ППО співробітнику розвідки Росії. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.

Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у держзраді. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.