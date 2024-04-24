В Одесской области задержали мужчину, который шпионил за ПВО и наводил ракеты на здания СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который готовил серию ракетно-дронных ударов по Одессе. Среди координат, которые злоумышленник передал оккупантам, были здания СБУ и прокуратуры.

Источник: Служба безопасности Украины, Одесская областная прокуратура

Дословно СБУ: "Таким образом одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, которую получил в 2019 году за публичные призывы к изменению границ границы Украины. Тогда суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу".

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Детали: По данным следствия, в поле зрения ФСБ мужчина попал весной 2023 года, когда начал распространять в соцсетях антиукраинские материалы. Оккупанты дистанционно завербовали мужчину, чтобы тот занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб РФ.

Фото: СБУ

Злоумышленник собирал информацию о расположении личного состава ВСУ и военной техники в Одессе. Сообщается, что в "зоне особого внимания" оккупантов были локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на территории города. Чтобы получить разведывательную информацию мужчина обходил город и его окрестности и фиксировал места возможной дислокации украинских защитников.

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Фото: СБУ

Также агент передавал российским кураторам персональные данные известных ему сотрудников прокуратуры и следователей Службы безопасности для дальнейшей их ликвидации. За сотрудничество с оккупантами мужчина получал денежное "вознаграждение" на собственную банковскую карточку.

Фото: СБУ

Информатора задержали, когда тот передавал координаты ПВО сотруднику разведки России. Во время обыска в квартире задержанного изъяли три боевые гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Фото: СБУ

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в госизмене. Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.