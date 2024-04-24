Столицю Греції накрив помаранчевий пил з пустелі Сахара

Грецьку столицю Афіни накрила помаранчева імла через хвилю пилу з пустелі Сахара. У місті погіршилась видимість та якість повітря.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Подібні хмари пустельного пилу вже накривали Грецію наприкінці березня і на початку квітня, вони також накрили частину Швейцарії і південну Францію.

Реклама:

фото: Kathimerini

Якість повітря погіршилася в багатьох районах країни, і в середу вранці через пил не було видно Акрополь в Афінах. Хмара сягнула на північ аж до Салонік.

фото: Kathimerini

Місцеві посадовці закликали осіб, які мають респіраторні захворювання, обмежити час перебування на відкритому повітрі, носити захисні маски і уникати фізичних вправ, поки хмари пилу не розвіються.

фото: Kathimerini

Атмосфера, особливо на півдні Греції, стала задушливою через поєднання пилу і високих температур.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Kathimerini, за прогнозами метеорологів, протягом середи, 24 квітня, хмара пилу над Грецією поступово зменшуватиметься, оскільки вітер відноситиме його далі на схід.

фото: Kathimerini

Нагадаємо: Наприкінці березня частина Європи напередодні була затягнута надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара.