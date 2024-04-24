Столицу Греции накрыла оранжевая пыль из пустыни Сахара

Греческую столицу Афины накрыла оранжевая мгла из-за волны пыли из пустыни Сахара. В городе ухудшилась видимость и качество воздуха.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Подобные облака пустынной пыли уже накрывали Грецию в конце марта и в начале апреля, они также накрыли часть Швейцарии и южную Францию.

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фото: Kathimerini

Качество воздуха ухудшилось во многих районах страны, и в среду утром из-за пыли не было видно Акрополь в Афинах. Облако достигло на север вплоть до Салоник.

фото: Kathimerini

Местные чиновники призвали людей, имеющих респираторные заболевания, ограничить время пребывания на открытом воздухе, носить защитные маски и избегать физических упражнений, пока облака пыли не развеются.

фото: Kathimerini

Атмосфера, особенно на юге Греции, стала душной из-за сочетания пыли и высоких температур.

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Как сообщает Kathimerini, по прогнозам метеорологов, в течение среды, 24 апреля, облако пыли над Грецией будет постепенно уменьшаться, поскольку ветер будет относить его дальше на восток.

фото: Kathimerini

Напомним: В конце марта часть Европы накануне была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, которое поднялось из пустыни Сахара.





