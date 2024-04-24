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Мистецький аукціон "Української правди" зібрав понад 2 млн гривень на РЕБи

"Українська правда"Середа, 24 квітня 2024, 13:21
Мистецький аукціон Української правди зібрав понад 2 млн гривень на РЕБи
Фото: УП

Аукціон від Української правди та Voloshyn Gallery – завершено!

На аукціоні, вже вдруге спільно проведеному Українською правдою та Voloshyn Gallery, було зібрано понад 2 мільйони гривень ($53,155).

Під час аукціону було продано роботи:

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  • Жанни Кадирової,
  • Нікіти Кадана,
  • Алевтини Кахідзе,
  • Маши Рєви,
  • Лесі Хоменко,
  • Євгена Самборського,
  • Олексія Сая,
  • Катерини Лисовенко,
  • Сани Шахмурадової-Танської.

Гроші підуть на підтримку 48-го батальйону та закупівлю РЕБів. Після закупівлі та передачі обладнання ми обов'язково опублікуємо звіт про використання коштів.

Дякуємо усім, хто активно долучився до аукціону. А також велика подяка художникам, які надали свої роботи. Разом ми продовжимо підтримувати нашу армію на шляху до перемоги!

Теми: культура
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