Мистецький аукціон "Української правди" зібрав понад 2 млн гривень на РЕБи
Середа, 24 квітня 2024, 13:21
Аукціон від Української правди та Voloshyn Gallery – завершено!
На аукціоні, вже вдруге спільно проведеному Українською правдою та Voloshyn Gallery, було зібрано понад 2 мільйони гривень ($53,155).
Під час аукціону було продано роботи:
Реклама:
- Жанни Кадирової,
- Нікіти Кадана,
- Алевтини Кахідзе,
- Маши Рєви,
- Лесі Хоменко,
- Євгена Самборського,
- Олексія Сая,
- Катерини Лисовенко,
- Сани Шахмурадової-Танської.
Гроші підуть на підтримку 48-го батальйону та закупівлю РЕБів. Після закупівлі та передачі обладнання ми обов'язково опублікуємо звіт про використання коштів.
Дякуємо усім, хто активно долучився до аукціону. А також велика подяка художникам, які надали свої роботи. Разом ми продовжимо підтримувати нашу армію на шляху до перемоги!