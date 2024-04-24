Мистецький аукціон "Української правди" зібрав понад 2 млн гривень на РЕБи

Аукціон від Української правди та Voloshyn Gallery – завершено!

На аукціоні, вже вдруге спільно проведеному Українською правдою та Voloshyn Gallery, було зібрано понад 2 мільйони гривень ($53,155).

Під час аукціону було продано роботи:

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Жанни Кадирової,

Нікіти Кадана,

Алевтини Кахідзе,

Маши Рєви,

Лесі Хоменко,

Євгена Самборського,

Олексія Сая,

Катерини Лисовенко,

Сани Шахмурадової-Танської.

Гроші підуть на підтримку 48-го батальйону та закупівлю РЕБів. Після закупівлі та передачі обладнання ми обов'язково опублікуємо звіт про використання коштів.

Дякуємо усім, хто активно долучився до аукціону. А також велика подяка художникам, які надали свої роботи. Разом ми продовжимо підтримувати нашу армію на шляху до перемоги!