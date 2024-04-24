Художественный аукцион "Украинской правды" собрал более 2 млн гривен на РЭБы
Среда, 24 апреля 2024, 13:21
Аукцион от Украинской правды и Voloshyn Gallery - завершен!
На аукционе, уже второй раз совместно проведенном Украинской правдой и Voloshyn Gallery, было собрано более 2 миллионов гривен ($53,155).
Во время аукциона были проданы работы:
Реклама:
- Жанны Кадыровой,
- Никиты Кадана,
- Алевтины Кахидзе,
- Маши Ревы,
- Леси Хоменко,
- Евгения Самборского,
- Алексея Сая,
- Екатерины Лисовенко,
- Саны Шахмурадовой-Танской.
Деньги пойдут на поддержку 48-го батальона и закупку РЭБов. После закупки и передачи оборудования мы обязательно опубликуем отчет об использовании средств.
Спасибо всем, кто активно присоединился к аукциону. А также большая благодарность художникам, которые предоставили свои работы. Вместе мы продолжим поддерживать нашу армию на пути к победе!