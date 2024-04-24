Художественный аукцион "Украинской правды" собрал более 2 млн гривен на РЭБы

Аукцион от Украинской правды и Voloshyn Gallery - завершен!

На аукционе, уже второй раз совместно проведенном Украинской правдой и Voloshyn Gallery, было собрано более 2 миллионов гривен ($53,155).

Во время аукциона были проданы работы:

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Жанны Кадыровой,

Никиты Кадана,

Алевтины Кахидзе,

Маши Ревы,

Леси Хоменко,

Евгения Самборского,

Алексея Сая,

Екатерины Лисовенко,

Саны Шахмурадовой-Танской.

Деньги пойдут на поддержку 48-го батальона и закупку РЭБов. После закупки и передачи оборудования мы обязательно опубликуем отчет об использовании средств.

Спасибо всем, кто активно присоединился к аукциону. А также большая благодарность художникам, которые предоставили свои работы. Вместе мы продолжим поддерживать нашу армию на пути к победе!