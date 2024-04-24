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Художественный аукцион "Украинской правды" собрал более 2 млн гривен на РЭБы

"Украинская правда"Среда, 24 апреля 2024, 13:21
Художественный аукцион Украинской правды собрал более 2 млн гривен на РЭБы
Фото: УП

Аукцион от Украинской правды и Voloshyn Gallery - завершен!

На аукционе, уже второй раз совместно проведенном Украинской правдой и Voloshyn Gallery, было собрано более 2 миллионов гривен ($53,155).

Во время аукциона были проданы работы:

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  • Жанны Кадыровой,
  • Никиты Кадана,
  • Алевтины Кахидзе,
  • Маши Ревы,
  • Леси Хоменко,
  • Евгения Самборского,
  • Алексея Сая,
  • Екатерины Лисовенко,
  • Саны Шахмурадовой-Танской.

Деньги пойдут на поддержку 48-го батальона и закупку РЭБов. После закупки и передачи оборудования мы обязательно опубликуем отчет об использовании средств.

Спасибо всем, кто активно присоединился к аукциону. А также большая благодарность художникам, которые предоставили свои работы. Вместе мы продолжим поддерживать нашу армию на пути к победе!

Темы: культура
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