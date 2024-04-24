У Києві затопило Муромець і Гідропарк

Дніпро вийшов з берегів і затопив території у столичному Гідропарку, парк Муромець, набережні на Оболоні та вулиці Микільсько-Слобідській.

Джерело: КМВА

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Цьогорічне водопілля в столиці оновило свій рекордний рівень. За останню добу вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см. Станом на 24.04, рівень води становить 644 см над "0" поста".

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фото КМВА

Деталі: За його словами, рівень небезпеки гідрологічних явищ − І (жовтий).

фото КМВА

Попко запевняє, що на даний момент водопілля Києву загрози не несе.

фото КМВА

"Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", − підсумував він.

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фото КМВА

Водночас КМВА публікує фото і відео з затопленими набережними, парковками та відпочинковими зонами.