В Киеве затопило Муромец и Гидропарк

Днепр вышел из берегов и затопил территории в столичном Гидропарке, парк Муромец, набережные на Оболони и улице Никольско-Слободской.

Источник: КГВА

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Нынешнее половодье в столице обновило свой рекордный уровень. За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см. По состоянию на 24.04, уровень воды составляет 644 см над "0" поста".

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фото КГВА

Детали: По его словам, уровень опасности гидрологических явлений − І (желтый).

фото КГВА

Попко уверяет, что на данный момент половодье Киеву угрозы не несет.

Фото КГВА

"Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", − подытожил он.

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фото КГВА

В то же время КГВА публикует фото и видео с затопленными набережными, парковками и зонами отдыха.