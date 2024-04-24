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В Киеве затопило Муромец и Гидропарк

Ирина БалачукСреда, 24 апреля 2024, 13:56
В Киеве затопило Муромец и Гидропарк
Фото КГВА

Днепр вышел из берегов и затопил территории в столичном Гидропарке, парк Муромец, набережные на Оболони и улице Никольско-Слободской.

Источник: КГВА

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Нынешнее половодье в столице обновило свой рекордный уровень. За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см. По состоянию на 24.04, уровень воды составляет 644 см над "0" поста". 

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фото КГВА

Детали: По его словам, уровень опасности гидрологических явлений − І (желтый). 

 
фото КГВА

Попко уверяет, что на данный момент половодье Киеву угрозы не несет.

 
Фото КГВА

"Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", − подытожил он. 

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фото КГВА

В то же время КГВА публикует фото и видео с затопленными набережными, парковками и зонами отдыха.

Темы: Киевстихияпогода
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