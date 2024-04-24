В Киеве затопило Муромец и Гидропарк
Днепр вышел из берегов и затопил территории в столичном Гидропарке, парк Муромец, набережные на Оболони и улице Никольско-Слободской.
Источник: КГВА
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Нынешнее половодье в столице обновило свой рекордный уровень. За последние сутки вода в Днепре в пределах Киева поднялась еще на 8 см. По состоянию на 24.04, уровень воды составляет 644 см над "0" поста".
Детали: По его словам, уровень опасности гидрологических явлений − І (желтый).
Попко уверяет, что на данный момент половодье Киеву угрозы не несет.
"Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", − подытожил он.
В то же время КГВА публикует фото и видео с затопленными набережными, парковками и зонами отдыха.