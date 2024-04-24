В більшості регіонів України очікуються дощі і тумани

25 квітня очікуються невеликі дощі на північному сході України, на Прикарпатті, Закарпатті, у Житомирській, Вінницькій і Київській областях, місцями грози. На решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Гідрометцентру

Деталі: У більшості областей України, крім сходу, вночі та вранці 25 квітня місцями туман. Температура у західних областях уночі 1-6°, удень 9-14°; на решті території вночі 4-9°, удень 17-22°.

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У Києві в четвер невеликий дощ, уночі місцями. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві з 1881 року вдень 25 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 27,5° тепла у 1943 році, а найнижча вночі – на позначці 5° морозу 1988 р.

У п'ятницю, 26 квітня, у всій Україні короткочасні дощі, місцями грози, вночі в більшості західних і східних областей без опадів. Температура в західних областях уночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла. У південно-східній частині вночі 12-17°, вдень 23-28°, на решті території вночі 7-12°, вдень 17-22° (у північних областях місцями 11-16°).

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в п'ятницю можливий дощ. Температура вночі близько 10°, удень 13-15°.