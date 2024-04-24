В большинстве регионов Украины ожидаются дожди и туманы

25 апреля ожидаются небольшие дожди на северо-востоке Украины, на Прикарпатье, Закарпатье, в Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Гидрометцентра

Детали: В большинстве областей Украины, кроме востока, ночью и утром 25 апреля местами туман. Температура в западных областях ночью 1-6°, днем 9-14°; на остальной территории ночью 4-9°, днем 17-22°.

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В Киеве в четверг небольшой дождь, ночью местами. Температура ночью 6-8°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве с 1881 года днем 25 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 27,5° тепла в 1943 году, а самая низкая ночью - на отметке 5° мороза 1988 г.

В пятницу, 26 апреля, по всей Украине кратковременные дожди, местами грозы, ночью в большинстве западных и восточных областей без осадков. Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла. В юго-восточной части ночью 12-17°, днем 23-28°, на остальной территории ночью 7-12°, днем 17-22° (в северных областях местами 11-16°).

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в пятницу возможен дождь. Температура ночью около 10°, днем 13-15°.