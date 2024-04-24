У Львові затримали військового, який за хабар обіцяв відправити мобілізованого в тил

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали військовослужбовця територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині, який вимагав у мобілізованого 3 тисяч доларів за допомогу в переведенні його у тилову частину.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Мобілізований чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину.

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Той запевнив, що за 3 тисячі доларів США може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій.

Правоохоронці затримали фігуранта у Львові після отримання всієї суми хабаря.

Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 8 років.

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Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Перевіряється причетність до злочину інших осіб.