Во Львове задержали военного, который за взятку обещал отправить мобилизованного в тыл

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали военнослужащего территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ на Львовщине, который требовал у мобилизованного 3 тысячи долларов за помощь в переводе его в тыловую часть.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Мобилизованный мужчина проходил курс базовой общевойсковой подготовки в одной из воинских частей Ровенской области. Он обратился к должностному лицу службы правопорядка за консультацией относительно дальнейшего прохождения службы и назначения в воинскую часть.

Реклама:

Тот заверил, что за 3 тысячи долларов США может договориться с нужными людьми о его зачислении в воинскую часть, которая дислоцируется на Львовщине или Ровенщине. Мол, так мобилизованный сможет избежать отправки в зону боевых действий.

Правоохранители задержали фигуранта во Львове после получения всей суммы взятки.

Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы на срок до 8 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Проверяется причастность к преступлению других лиц.