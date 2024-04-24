Ми зібрали мільйон🔥 Звернення Севгіль Мусаєвої

І вже маємо гроші на 5 дронів Mavic для підсилення українського війська! Дякуємо кожному з вас за донати та поширення збору!

Одним збором ми маємо на меті закрити одразу 12 запитів, а це 17 Mavic та 15 РЕБ.

Тож просимо вас не зупинятись!

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Нагадуємо, це спільний збір "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" на 5 000 000 грн.

Долучайтесь 🙏🏻

Будь-який донат та поширення важливі!

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