Ми зібрали мільйон🔥 Звернення Севгіль Мусаєвої
Середа, 24 квітня 2024, 14:54
І вже маємо гроші на 5 дронів Mavic для підсилення українського війська! Дякуємо кожному з вас за донати та поширення збору!
Одним збором ми маємо на меті закрити одразу 12 запитів, а це 17 Mavic та 15 РЕБ.
Тож просимо вас не зупинятись!
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Нагадуємо, це спільний збір "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" на 5 000 000 грн.
Долучайтесь 🙏🏻
Будь-який донат та поширення важливі!
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🔗Посилання на банку: monobank.ua.
💳 Номер картки банки: 5375 4112 1695 0043
🌍 PayPal: womenbattalion@gmail.com