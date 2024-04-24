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Ми зібрали мільйон🔥 Звернення Севгіль Мусаєвої

Середа, 24 квітня 2024, 14:54
Ми зібрали мільйон🔥 Звернення Севгіль Мусаєвої

І вже маємо гроші на 5 дронів Mavic для підсилення українського війська! Дякуємо кожному з вас за донати та поширення збору!

Одним збором ми маємо на меті закрити одразу 12 запитів, а це 17 Mavic та 15 РЕБ.

Тож просимо вас не зупинятись!

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Нагадуємо, це спільний збір "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" на 5 000 000 грн.

Долучайтесь 🙏🏻

Будь-який донат та поширення важливі!

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🔗Посилання на банку: monobank.ua.

💳 Номер картки банки: 5375 4112 1695 0043

🌍 PayPal: womenbattalion@gmail.com

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