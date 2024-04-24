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Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Мы собрали миллион🔥 Обращение Севгиль Мусаевой

Среда, 24 апреля 2024, 14:54
Мы собрали миллион🔥 Обращение Севгиль Мусаевой

И уже есть деньги на 5 дронов Mavic для усиления украинского войска! Спасибо каждому из вас за донаты и распространение сбора!

Одним сбором мы имеем целью закрыть сразу 12 запросов, а это 17 Mavic и 15 РЭБ.

Поэтому просим вас не останавливаться!

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Напоминаем, это совместный сбор "Украинская правда" и ОО "Украинский Женский Батальон" на 5 000 000 грн.

Присоединяйтесь 🙏🏻

Любой донат и распространение важны!

ВИДЕО ДНЯ

🔗Ссылка на банк: monobank.ua.

💳 Номер карты банка: 5375 4112 1695 0043

🌍 PayPal: womenbattalion@gmail.com

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