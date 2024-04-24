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Лукашенко заявив, що Білорусь ще ніколи не жила так добре, як зараз

Альона Мазуренко Середа, 24 квітня 2024, 18:40
Лукашенко заявив, що Білорусь ще ніколи не жила так добре, як зараз
Лукашенко, фото: БелТа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ще ніколи не жила так добре як зараз. У своїй промові він порівнював період після розпаду СРСР і сьогодення.

Джерело: білоруське держЗМІ "БелТа" 

Пряма мова: "Щоб не довелося коли-небудь сказати так само про наш із вами час, порівнюючи його з якоюсь черговою гуманітарною катастрофою, давайте чесно визнаємо: ми ніколи ще так не жили добре, як зараз. 

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Звичайно, могли б і краще, але у нас немає того, що є, наприклад, в Еміратах і Росії (таких запасів корисних копалин - ред.). Визнаємо, щоб не кидатися в революційні трансформації. Не для цього третину століття тому ми відводили народ від прірви. І відвели".

Деталі: При цьому самопроголошений президент Білорусі заявив, що у його країні не відділяють владу від народу. 

Також, за його словами, зараз реальні грошові доходи білорусів у 10 разів перевищують рівень середини 1990-х.

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Лукашенко назвав союзницькі відносини Білорусі та Росії - прикладом мирного і творчого порядку денного.

Вся промова Лукашенка була побудована на порівнянні сучасної Білорусі і періоду після розпаду Радянського Союзу.

Зокрема, він заявив, що раніше білоруси не могли собі дозволити купувати стільки м'яса, побутової техніки, а зараз: "білоруси все більше можуть собі дозволити і дозволяють купівлю нового автомобіля".

Лукашенко також сказав, що у 1990-ті роки був розгул бандитизму, особливу небезпеку становили траси, що ведуть за межі країни, але з цією проблемою в Білорусі розібралися жорстко і швидко.

Пряма мова: "Думаю, що ті, хто виїхав у "прогресивну" Європу і в Америку, це досягнення нашої безпеки оцінюють гідно. Не тільки я, і ви теж знаєте, що там коїться на вулицях. Ми ж сприймаємо свою безпеку як даність. Ну і слава Богу".

Він також заявив, що у сучасній Білорусі "захистили" людей у пагонах, маючи на увазі військових та ветеранів. 

Пряма мова: "Ми весь час живемо, не замислюючись про те, як в обстановці ескалації і напруженості забезпечується необхідний рівень воєнної безпеки в нашій країні. А він забезпечується готовністю нашої армії до оборони, захисту національних інтересів. Те, як функціонує державна система реагування на акти тероризму, діяльність терористичних організацій, незаконних збройних формувань та масові заворушення, на щастя, більшість із нас знають лише з фільмів. Словом, живемо мирно і спокійно. І на наше щастя, молоді білоруси теж упевнені, що так було завжди".

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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