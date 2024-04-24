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Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 24 квітня 2024, 18:54
Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд
Фото: Getty Images

Міністерство оборони США 24 квітня оголосило про виділення пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 1 мільярд доларів – першого відтоді, як Конгрес ухвалив додаткове фінансування для допомоги іноземним союзникам.

Джерело: повідомлення відомства, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Новий пакет військової допомоги є 56-им за ліком, який адміністрація президента США виділяє за програмою PDA – вона передбачає постачання військової допомоги безпосередньо зі складів американської армії.

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Пакет містить низку озброєнь, зокрема ракети RIM-7, AIM-9M, протитанкові комплекси Stinger і Javelin, снаряди калібру 155 мм (зокрема касетні снаряди) і 105 мм, снаряди до систем HIMARS, мінометні міни калібру 60 мм, протитанкові міни, протипіхотні міни Claymore, боєприпаси для знешкодження перешкод.

Серед техніки Пентагон наводить бойові машини піхоти Bradley, броньовані машини MRAP і Humvee, транспортні засоби логістичної підтримки, тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання.

Також у повідомленні згадані стрілецька зброя та додаткові патрони до неї, зокрема для боротьби з дронами, "високоточні авіаційні боєприпаси", аеродромно-технічне обладнання, прилади нічного бачення, а ще – запасні частини та інше допоміжне обладнання.

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"Цей пакет дозволить збільшити поставки боєприпасів, озброєння та обладнання для підтримки здатності України захищати свою лінію фронту, захищати свої міста та протистояти постійним атакам Росії", – запевняють у Пентагоні.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
  • Американські ЗМІ повідомляли, що в пакет можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS, а зброю заздалегідь передали на склади в Польщу та Німеччину для швидшого відправлення в Україну.

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Теми: СШАУкраїнадопомога Українів'язниця
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