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Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

Альона Мазуренко Середа, 24 квітня 2024, 22:25
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.

Джерело: постанова Кабміну, МЗС України

Дослівно: "Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

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Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється".

Деталі: Проте ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18-60 рр.), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

В МЗС України зазначили, що підприємство ДП "Документ", яке виготовляє документи для українців, "не входить до сфери управління МЗС".

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У відомстві наголосили, що постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ": "ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України".

Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін.

Зокрема, консульські послуги надаються громадянам України в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

 

Нагадаємо:

  • 11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований. 
  • 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. 
  • МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

Теми: паспортМЗСУкраїна
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