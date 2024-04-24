Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Тепер ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.

Джерело: постанова Кабміну, МЗС України

Дослівно: "Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

Реклама:

Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється".

Деталі: Проте ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18-60 рр.), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

В МЗС України зазначили, що підприємство ДП "Документ", яке виготовляє документи для українців, "не входить до сфери управління МЗС".

ВІДЕО ДНЯ

У відомстві наголосили, що постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ": "ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України".

Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін.

Зокрема, консульські послуги надаються громадянам України в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

Нагадаємо: