Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь эти документы они смогут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.

Источник: постановление Кабмина, МИД Украины

Дословно: "Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС.

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Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется".

Детали: Однако эти требования не касаются украинских мужчин (18-60 лет.), которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.

В МИД Украины отметили, что предприятие ГП "Документ", которое изготавливает документы для украинцев, "не входит в сферу управления МИД".

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В ведомстве отметили, что постановление Кабмина касается изменений выдачи паспортов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ": "ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины".

В то же время порядок работы консульской службы МИД Украины останется без изменений.

В частности, консульские услуги предоставляются гражданам Украины в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины.

Напомним: