Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
Правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь эти документы они смогут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.
Источник: постановление Кабмина, МИД Украины
Дословно: "Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС.
Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется".
Детали: Однако эти требования не касаются украинских мужчин (18-60 лет.), которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.
В МИД Украины отметили, что предприятие ГП "Документ", которое изготавливает документы для украинцев, "не входит в сферу управления МИД".
В ведомстве отметили, что постановление Кабмина касается изменений выдачи паспортов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ": "ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины".
В то же время порядок работы консульской службы МИД Украины останется без изменений.
В частности, консульские услуги предоставляются гражданам Украины в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины.
Напомним:
- 11 апреля Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.
- 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.
- МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".