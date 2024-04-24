Україна і Португалія почали переговори про гарантії безпеки

Представники України та Португалії 24 квітня розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди й узгодили графік подальших переговорів.

Джерело: "Європейська правда", Офіс президента

Деталі: На першому раунді переговорів українську групу представляв заступник голови ОП Ігор Жовква.

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Окрім безпекової угоди, сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії й роль Португалії в реалізації української "формули миру" та "залучення до цього процесу країн Глобального Півдня".

Нагадаємо:

У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.