Украина и Португалия начали переговоры о гарантиях безопасности
Среда, 24 апреля 2024, 21:42
Представители Украины и Португалии 24 апреля начали работу над проектом двустороннего соглашения по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.
Источник: "Европейская правда", Офис президента
Детали: На первом раунде переговоров украинскую группу представлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква.
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Кроме соглашения по безопасности, стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии и роль Португалии в реализации украинской "формулы мира" и "привлечение к этому процессу стран Глобального Юга".
Напомним:
- В июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.
- Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.
- Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.
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