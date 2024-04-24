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У Миколаєві через невідому вибухівку запалали авто: п′ять рятувальників постраждали

Станіслав ПогоріловСереда, 24 квітня 2024, 22:09
У Миколаєві через невідому вибухівку запалали авто: п′ять рятувальників постраждали
Фото: ДСНС Миколаївщини

Увечері 24 квітня в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою з повторною детонацією біля автомобілів, які зайнялися, під час гасіння постраждали п′ять рятувальників.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram, ДСНС Миколаївщини у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ввечері у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація. 5 співробітників ДСНС постраждало".

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Деталі: Міський голова Миколаєва запевнив, що вибухи не пов′язані з ворожими прильотами і що будинки поруч неушкоджені.

 

Повідомляється, що всіх  постраждали доставили до лікарні. Вони отримують необхідну допомогу.

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Теми: Миколаївнадзвичайна подія
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