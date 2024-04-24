В Николаеве из-за неизвестной взрывчатки загорелись авто: пять спасателей пострадали
Среда, 24 апреля 2024, 22:09
Вечером 24 апреля в Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства с повторной детонацией возле автомобилей, которые загорелись, во время тушения пострадали пять спасателей.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич e Telegram, ГСЧС Николаевщины в Telegram
Дословно: "Сегодня вечером в Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. 5 сотрудников ГСЧС пострадали".
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Детали: Городской голова Николаева заверил, что взрывы не связаны с вражескими прилетами и что дома рядом неповреждены.
Сообщается, что всех пострадавших доставили в больницу. Они получают необходимую помощь.
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