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Байден підписав законопроєкт, який може заборонити TikTok у США

Ольга Глущенко Четвер, 25 квітня 2024, 00:58
Байден підписав законопроєкт, який може заборонити TikTok у США
фото: Getty Images

Президент Джо Байден підписав законопроєкт, який може заборонити TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.

Джерело: CNN

Деталі: Видання нагадує, що Конгрес США ухвалив законопроєкт цього тижня в рамках широкого пакету зовнішньої допомоги, спрямованого на підтримку Ізраїлю та України.

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У суботу його схвалила Палата представників, а у вівторок – Сенат.

Закон становить найсерйозніший ризик для TikTok відтоді, як американські чиновники почали висловлювати занепокоєння щодо цього додатку в 2020 році. Згідно з чинним законодавством США, TikTok повинен знайти нового власника або стане повністю забороненим у Сполучених Штатах.

У публікації додають, що китайська компанія ByteDance має 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не станеться, ikTok буде заборонений в американських магазинах додатків і на "інтернет-хостингах", які його підтримують.

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Це фактично обмежило б нові завантаження додатку та взаємодію з його контентом. Рішення Байдена підписати законопроєкт, який встановлює крайній термін для продажу 19 січня 2025 року. Однак, згідно із законодавством, Байден може продовжити цей термін ще на 90 днів, якщо визнає, що компанія досягла прогресу в процесі продажу, що дає TikTok близько року до того, як їй загрожуватиме заборона.

Рахом з тим TikTok погрожує судовими позовами, щоб протистояти законопроєкту. У відео, розміщеному на TikTok, генеральний директор компанії Шоу Чу сказав користувачам: "Будьте впевнені: ми нікуди не йдемо".

Він додав: "Ми впевнені в собі і будемо продовжувати боротися за ваші права в судах".

У своїй заяві представник TikTok назвав закон "неконституційним" і сказав, що він "зруйнує" платформи 170 мільйонів користувачів в США і 7 мільйонів компаній, які працюють з цим додатком.

Теми: СШАсоцмережі
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