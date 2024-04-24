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Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 24 квітня 2024, 18:09
Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Джерело: Байден на спеціальному брифінгу, передає "Європейска правда"

Пряма мова Байдена: "Це хороший день для Америки, для Європи і для миру у світі… Це те, що буде мати значні наслідки… Це додасть безпеки Америці, це зробить світ безпечнішим".

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Деталі: Окрім допомоги Україні, підписаний пакет передбачає 26 мільярдів доларів для Ізраїлю, 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу Газі та 8 мільярдів доларів на протидію військовій могутності Китаю.

Нагадаємо: 23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США. 

Детально про "українську" складову пакета "ЄвроПравда" писала в матеріалі

ВІДЕО ДНЯ

Американські ЗМІ повідомляли, що після ухвалення проєкту Білий дім готує для відправлення в Україну допомогу на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

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Теми: Байдендопомога УкраїніСША
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