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Росія ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі

Ольга Глущенко Четвер, 25 квітня 2024, 02:44
Росія ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі
Радбез ООН, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

Джерело: Укрінформ, постпред України при ООН Сергій Кислиця у мережі Х

Деталі: За документ, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія, Китай – утримався.

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Відповідно до проєкту резолюції, "усі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі".

Як зауважила на засіданні Радбезу постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, голосування Росії проти проєкту документа може свідчити про те, що Москва щось приховує.

"Якщо ви дотримуєтеся правил, то чому не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? – риторично запитала вона представників російської делегації. – Що ви можете приховувати?"

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За словами Томас-Грінфілд, "Китай продемонстрував, що він радше захищатиме Росію як свого молодшого партнера, ніж глобальний режим нерозповсюдження (ядерної зброї – ред.)".

Пряма мова Кислиці: "Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проєкт резолюції, який закликав усі держави запобігти гонитві озброєнь, зокрема ядерних, у космосі.

Це сталося в тому числі й тому, що воєнним злочинцям досі дозволено окупувати місце СРСР як постійного члена Радбезу ООН, незважаючи на щоденні злочини, які вчиняються Москвою".

Теми: ООНядерна зброякосмос
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