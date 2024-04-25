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Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 02:44
Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе
Совбез ООН, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.

Источник: Укринформ, постпред Украины при ООН Сергей Кислица в сети Х

Детали: За документ, внесенный Японией и Соединенными Штатами, проголосовало 13 членов Совбеза из 15 (США, Великобритания, Франция, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мальта, Республика Корея, Словения, Швейцария, Япония). Против высказалась только Россия, Китай – воздержался.

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Согласно проекту резолюции, "все государства, особенно обладающие значительным космическим потенциалом, должны активно способствовать достижению цели по мирному использованию космического пространства и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

Как отметила на заседании Совбеза постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, голосование России против проекта документа может свидетельствовать о том, что Москва что-то скрывает.

"Если вы придерживаетесь правил, то почему не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает?" – риторически спросила она представителей российской делегации – Что вы можете скрывать?"

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По словам Томас-Гринфилд, "Китай продемонстрировал, что он скорее будет защищать Россию как своего младшего партнера, чем глобальный режим нераспространения (ядерного оружия – ред.)".

Прямая речь Кислицы: "Преступный московский режим не позволил Совету Безопасности ООН принять проект резолюции, который призвал все государства предотвратить гонку вооружений, в том числе ядерных, в космосе.

Это произошло в том числе и потому, что военным преступникам до сих пор разрешено оккупировать место СССР как постоянного члена Совбеза ООН, несмотря на ежедневные преступления, совершаемые Москвой".

Темы: ООНядерное оружиекосмос
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