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Киян просять розповісти, де і як вони стикалися з корупцією у столиці

Ірина БалачукЧетвер, 25 квітня 2024, 10:07
Киян просять розповісти, де і як вони стикалися з корупцією у столиці
Фото ілюстративне з pixabay.com

Київська влада запустила опитування щодо рівня корупції у Києві − мешканців просять відповісти, чи стикалися вони з корупцією у різних сферах діяльності міської влади та в яких саме, а також чи відомі їм випадки корупції серед чиновників. На це у громадян є 5 днів.

Джерело: Київська міська адміністрація у Telegram

Дослівно КМДА: "До 30 квітня триває анонімне опитування для оцінювання корупційних ризиків у діяльності столичної влади".

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Деталі: Повідомляється, що анкета розроблена для громадян та юридичних осіб, насамперед громадських організацій, які взаємодіяли, взаємодіють чи можуть взаємодіяти з міською адміністрацією.

У КМДА запевняють, що результати опитування використають для подальшої "мінімізації та усунення корупційних ризиків", а також врахують під час підготовки Антикорупційної програми на 2024–2026 роки.

Пройти опитування можна за посиланням.

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Теми: Київкорупціяопитування
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