Киевлян просят рассказать, где и как они сталкивались с коррупцией в столице

Киевская власть запустила опрос относительно уровня коррупции в Киеве − жителей просят ответить, сталкивались ли они с коррупцией в различных сферах деятельности городской власти и в каких именно, а также известны ли им случаи коррупции среди чиновников. На это у граждан есть 5 дней.

Источник: Киевская городская администрация в Telegram

Дословно КГГА: "До 30 апреля продолжается анонимный опрос для оценки коррупционных рисков в деятельности столичной власти".

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Детали: Сообщается, что анкета разработана для граждан и юридических лиц, прежде всего общественных организаций, которые взаимодействовали, взаимодействуют или могут взаимодействовать с городской администрацией.

В КГГА уверяют, что результаты опроса используют для дальнейшей "минимизации и устранения коррупционных рисков", а также учтут при подготовке Антикоррупционной программы на 2024-2026 годы.

Пройти опрос можно по ссылке.