Командувач армії Британії вважає, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії

Командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін вважає, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по території Росії, оскільки військова допомога західних країн має допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими способами".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Радакін визнав, що зараз оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв, зазначивши, що країна зіткнулася з важкою боротьбою за відсіч наступаючим російським військам.

Реклама:

Але британський командувач, ключова фігура у військовій підтримці Києва з боку Заходу, підкреслив, що такий похмурий "знімок" війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва.

За його словами, до них відносяться останні пакети військової допомоги від США та Європи, все більш успішні удари України з великої відстані, а також "повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років", – сказав Радакін, додавши, що люди повинні припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

ВІДЕО ДНЯ

Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби ... її здатність продовжувати глибокі операції буде [все більше] ставати особливістю війни", – сказав Радакін, додавши, що такі удари "безумовно, мають ефект".

Після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу в Україні Радакін з оптимізмом говорив про ситуацію, коли всі країни НАТО "говорять про те, щоб витрачати більше грошей".

"Я розумію, що все це менш комфортно, якщо ви перебуваєте в Києві. Ви також повинні визнати, що Росія змогла нанести більш ефективні удари на великі відстані, ніж минулого року", – зазначив він.

Радакін також відповів на критику, що Захід не має всеохоплюючого плану, як допомогти Києву досягти перемоги, і натомість лише надав йому достатню військову допомогу, щоб запобігти поразці.

"Не чекайте, що хтось публічно скаже: "Це план", і пункти А, Б і В зараз відбудуться", – сказав Радакін. Деякі елементи військового підходу щодо України, за його словами, "будуть приховані ... деякі будуть продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі залежатимуть від більш фундаментальних аспектів".

Деякі з цих факторів "дозріють набагато сильніше наступного року, ніж цього року", сказав Радакін.

Нагадаємо: Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Читайте також: Обережні Штати Америки. Які проблеми у підтримці України не знімає рішення Конгресу США