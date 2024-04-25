Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Командувач армії Британії вважає, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 25 квітня 2024, 10:32
Командувач армії Британії вважає, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії
Командувач британської армії Тоні Радакін. Фото: Getty Images

Командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін вважає, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по території Росії, оскільки військова допомога західних країн має допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими способами".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Радакін визнав, що зараз оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв, зазначивши, що країна зіткнулася з важкою боротьбою за відсіч наступаючим російським військам.

Реклама:

Але британський командувач, ключова фігура у військовій підтримці Києва з боку Заходу, підкреслив, що такий похмурий "знімок" війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва.

За його словами, до них відносяться останні пакети військової допомоги від США та Європи, все більш успішні удари України з великої відстані, а також "повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років", – сказав Радакін, додавши, що люди повинні припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

ВІДЕО ДНЯ

Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби ... її здатність продовжувати глибокі операції буде [все більше] ставати особливістю війни", – сказав Радакін, додавши, що такі удари "безумовно, мають ефект".

Після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу в Україні Радакін з оптимізмом говорив про ситуацію, коли всі країни НАТО "говорять про те, щоб витрачати більше грошей".

"Я розумію, що все це менш комфортно, якщо ви перебуваєте в Києві. Ви також повинні визнати, що Росія змогла нанести більш ефективні удари на великі відстані, ніж минулого року", – зазначив він.

Радакін також відповів на критику, що Захід не має всеохоплюючого плану, як допомогти Києву досягти перемоги, і натомість лише надав йому достатню військову допомогу, щоб запобігти поразці.

"Не чекайте, що хтось публічно скаже: "Це план", і пункти А, Б і В зараз відбудуться", – сказав Радакін. Деякі елементи військового підходу щодо України, за його словами, "будуть приховані ... деякі будуть продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі залежатимуть від більш фундаментальних аспектів".

Деякі з цих факторів "дозріють набагато сильніше наступного року, ніж цього року", сказав Радакін.

Нагадаємо: Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Читайте також: Обережні Штати Америки. Які проблеми у підтримці України не знімає рішення Конгресу США

Теми: Велика Британіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Велика Британія
Великобританія відправить до Польщі винищувачі Typhoon
Прем’єр Британії розкрив деталі рекордного пакета військової допомоги для України
Столтенберг їде до Польщі на зустріч з Туском і Сунаком
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: