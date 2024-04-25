Командующий армии Британии считает, что Украина увеличит количество дальних ударов по России

Командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин считает, что Украина увеличит количество дальних ударов по территории России, поскольку приток западной военной помощи имеет целью помочь Киеву формировать войну "гораздо более сильными способами".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Радакин признал, что сейчас оборона Украины находится под влиянием пессимистических настроений, отметив, что страна столкнулась с тяжелой борьбой за отпор наступающим российским войскам.

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Но британский командующий, ключевая фигура в военной поддержке Киева со стороны Запада, подчеркнул, что такой мрачный "снимок" войны не учитывает долгосрочные тенденции, которые больше в пользу Киева.

По его словам, к ним относятся последние пакеты военной помощи от США и Европы, все более успешные удары Украины с большого расстояния, а также "полная несостоятельность Москвы перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море".

"Опасность любой моментальной оценки общей картины заключается в том, что она [игнорирует] то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в следующие пару лет", – сказал Радакин, добавив, что люди должны прекратить "задабривать Россию" и считать, что она "каким-то образом имеет значительные преимущества".

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Радакин не высказал никаких очевидных предостережений относительно украинских атак и диверсионных рейдов внутри России.

"По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы ... ее способность продолжать глубокие операции будет [все больше] становиться особенностью войны", – сказал Радакин, добавив, что такие удары "безусловно, имеют эффект".

После месяцев неопределенности относительно стратегии Запада в Украине Радакин с оптимизмом говорил о ситуации, когда все страны НАТО "говорят о том, чтобы тратить больше денег".

"Я понимаю, что все это менее комфортно, если вы находитесь в Киеве. Вы также должны признать, что Россия смогла нанести более эффективные удары на большие расстояния, чем в прошлом году", – отметил он.

Радакин также ответил на критику, что Запад не имеет всеобъемлющего плана, как помочь Киеву достичь победы, и вместо этого лишь предоставил ему достаточную военную помощь, чтобы предотвратить поражение.

"Не ждите, что кто-то публично скажет: "Это план", и пункты А, Б и В сейчас состоятся", – сказал Радакин. Некоторые элементы военного подхода в отношении Украины, по его словам, "будут скрыты ... некоторые будут продиктованы тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые будут зависеть от более фундаментальных аспектов".

Некоторые из этих факторов "созреют гораздо сильнее в следующем году, чем в этом году", сказал Радакин.

Напомним: Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил сообщения СМИ о том, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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