Ділки в погонах поліції намагались підзаробити на "колабораціонізмі": вимагали $100 тисяч

На Харківщині працівники ДБР за сприяння керівництва НПУ завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь поліції регіону та його спільника – колишнього колеги, які намагались заробити на людях, що проходили у справі щодо колабораційної діяльності.

Джерело: ДБР, УП

Деталі: В результаті досудового розслідування було встановлено наступне. Зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом на причетність до колабораційної діяльності. Вони зустрілись з ним та запропонували допомогу у закритті кримінального провадження та, відповідно, уникнення кримінальної відповідальності.

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За свої послуги ділки у погонах зажадали 100 тисяч доларів США. За цю суму вони обіцяли допомогти не лише йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження.

Для того, аби схилити чоловіків до надання хабаря, вони навіть роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів і скоро їм повідомлять про підозри.

Після переговорів правоохоронці погодились зменшити суму до 70 тисяч доларів, але зауважували, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування.

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Насправді, за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто таким чином хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

Двох посадовців обвинувачують у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, за попередньою змовою групою осіб вчинене в особливо великих розмірах.

фото дбр

Обвинувальний акт направлено до суду.