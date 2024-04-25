Дельцы в погонах полиции пытались подзаработать на "коллаборантах": требовали $100 тысяч

На Харьковщине работники ГБР при содействии руководства НПУ завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений полиции региона и его сообщника - бывшего коллеги, которые пытались заработать на людях, проходивших по делу о коллаборационной деятельности.

Источник: ГБР, УП

Детали: В результате досудебного расследования было установлено следующее. Злоумышленники узнали, что один из их давних знакомых проверяется другим правоохранительным органом на причастность к коллаборационной деятельности. Они встретились с ним и предложили помощь в закрытии уголовного производства и, соответственно, избежании уголовной ответственности.

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За свои услуги дельцы в погонах потребовали 100 тысяч долларов США. За эту сумму они обещали помочь не только ему, но и еще двум фигурантам этого уголовного производства.

Для того, чтобы склонить мужчин к предоставлению взятки, они даже распечатали выписку из Единого реестра досудебных расследований и рассказали, что в рамках указанного уголовного производства уже происходят процессуальные действия, осуществляется сбор доказательств и скоро им сообщат о подозрениях.

После переговоров правоохранители согласились уменьшить сумму до 70 тысяч долларов, но отмечали, что большую часть должны передать своим коллегам, которые ведут расследование.

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На самом деле, по информации следствия, они вообще не планировали выполнять какие-то действия, а просто таким образом хотели нажиться на мужчинах, поскольку знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Двух должностных лиц обвиняют в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору группой лиц совершенное в особо крупных размерах.

фото гбр

Обвинительный акт направлен в суд.