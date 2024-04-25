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Папа Римський закликав країни, які воюють, сісти за стіл переговорів

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Четвер, 25 квітня 2024, 11:05
Папа Римський закликав країни, які воюють, сісти за стіл переговорів
ФОТО VATICAN MEDIA

Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі триваючих воєн в Україні та Газі, заявивши, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, краще, ніж нескінченна війна".

Джерело: Папа Римський в інтерв'ю CBS News, "Європейська правда"

Пряма мова: "Будь ласка. Країни, що воюють, всі ви, припиніть війну. Сядьте за стіл переговорів. Шукайте миру".

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Деталі: Понтифік часто говорить про війну між Ізраїлем і ХАМАС у своїх зверненнях. На початку цього місяця під час Великодньої недільної меси він виступив з рішучим закликом до припинення вогню в Газі і обміну полоненими між Росією і Україною.

У середу він сказав, що щодня телефонує парафіянам у Газі, "щоб почути, що вони переживають".

"Вони розповідають мені, що відбувається. Це дуже важко. Дуже, дуже важко. І їжа надходить, але їм доводиться за неї боротися", – сказав Франциск.

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На запитання, чи може він допомогти в переговорах про мир, він відповів: "Я можу молитися", і додав: "Я молюся. Я багато молюся".

Найбільший резонанс і критику раніше спричинили слова Папи Римського, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Згодом у Ватикані, коментуючи слова Папи, визнали, що перші кроки для перемовин про мир має зробити Кремль.

Теми: Папа РимськийвійнаРосіяУкраїна
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