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У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 квітня 2024, 13:07
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
скриншот

О 13 годині 25 квітня в Києві та низці східних, північних та центральних регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики, вона тривала 22 хвилини.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!".

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Деталі: О 13.10 з'явилося нове сповіщення про загрозу з півночі для Харківщини і заклик до місцевих мешканців терміново пройти в укриття.

Оновлено: О 13.22 пішли відбої.

Теми: повітряна тривога
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