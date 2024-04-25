У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Четвер, 25 квітня 2024, 13:07
О 13 годині 25 квітня в Києві та низці східних, північних та центральних регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики, вона тривала 22 хвилини.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!".
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Деталі: О 13.10 з'явилося нове сповіщення про загрозу з півночі для Харківщини і заклик до місцевих мешканців терміново пройти в укриття.
Оновлено: О 13.22 пішли відбої.