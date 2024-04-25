В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

В 13 часов 25 апреля в Киеве и ряде восточных, северных и центральных регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, она длилась 22 минуты.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!".

Реклама:

Детали: В 13.10 появилось новое извещение об угрозе с севера для Харьковщины и призыв к местным жителям срочно пройти в укрытие.

Обновлено: В 13.22 пошли отбои.