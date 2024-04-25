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Європарламент закликав не вважати "перевибори" Путіна легітимними

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 25 квітня 2024, 14:56
Європарламент закликав не вважати перевибори Путіна легітимними
Фото: Getty Images

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення пресслужби Європарламенту

Деталі: У резолюції, ухваленій у четвер 25 квітня 493 голосами, європарламентарі називають "фарсом" і закликають країн-членів ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських "виборів", оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

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Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

У тексті окремо висловили жаль у зв’язку з тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з "перемогою". 

Євродепутати закликають країни ЄС обмежити відносини з путінською Росією виключно питаннями, що необхідні для регіональної безпеки чи пов’язані з гуманітарними цілями та захистом прав людини, як, наприклад, обмін ув’язненими, звільнення політв’язнів чи повернення українських дітей, вивезених у Росію. 

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"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", – зазначають у комюніке.

Нагадаємо, резолюції Європарламенту висловлюють його позицію з певного питання і не мають зобов'язуючої сили.

Євросоюз в офіційній заяві розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Теми: ЄвропаПутін
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