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Европарламент призвал не считать "перевыборы" Путина легитимными

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 25 апреля 2024, 14:56
Европарламент призвал не считать перевыборы Путина легитимными
Фото: Getty Images

Европарламент принял резолюцию, в которой осуждает то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призывает не считать их легитимными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление пресс-службы Европарламента

Детали: В резолюции, принятой в четверг 25 апреля 493 голосами, европарламентарии называют "фарсом" и призывают стран-членов ЕС и международное сообщество не признавать результаты российских "выборов", поскольку они проводились в том числе на оккупированных территориях Украины, а на территории России не были ни свободными, ни честными.

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Парламентарии отметили, что единственной целью этой имитации процесса волеизъявления было легитимизировать дальнейшую власть Путина, внутренние репрессии и войну против Украины.

В тексте отдельно выразили сожаление в связи с тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан отступил от общей линии ЕС и поздравил Путина с "победой".

Евродепутаты призывают страны ЕС ограничить отношения с путинской Россией исключительно вопросами, которые необходимы для региональной безопасности или связаны с гуманитарными целями и защитой прав человека, как, например, обмен заключенными, освобождение политзаключенных или возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

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"Члены Европарламента призывают ЕС и стран-членов продолжать активно поддерживать независимые организации российского гражданского общества, независимые медиа и правозащитников и активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией и предлагать ей поддержку", – отмечается в коммюнике.

Напомним, резолюции Европарламента выражают его позицию по определенному вопросу и не имеют обязывающей силы.

Евросоюз в официальном заявлении раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Темы: ЕвропаПутин
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