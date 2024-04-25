Синоптики попереджають про сильну грозу у Києві та області
Четвер, 25 квітня 2024, 15:27
Через грозу 25 квітня і до кінця доби у Києві та Київській області оголосили жовтий рівень небезпечності.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області.
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У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози".
Деталі: Через негоду синоптики оголосили у столиці та області І рівень небезпечності (жовтий).
У КМДА закликали не лякатися звуків грому і не плутати із сигналом повітряної тривоги.
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