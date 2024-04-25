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Синоптики попереджають про сильну грозу у Києві та області

Альона Мазуренко Четвер, 25 квітня 2024, 15:27
Синоптики попереджають про сильну грозу у Києві та області
ФОТО GALNET.FM

Через грозу 25 квітня і до кінця доби у Києві та Київській області оголосили жовтий рівень небезпечності.

Джерело: Укргідрометцентр 

Дослівно: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області.

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У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози".

Деталі: Через негоду синоптики оголосили у столиці та області І рівень небезпечності (жовтий).

У КМДА закликали не лякатися звуків грому і не плутати із сигналом повітряної тривоги.

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Теми: погодаКиїв
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