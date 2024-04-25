Синоптики предупреждают о сильной грозе в Киеве и области
Четверг, 25 апреля 2024, 15:27
Из-за грозы 25 апреля и до конца суток в Киеве и Киевской области объявили желтый уровень опасности.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области.
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В ближайшее время с сохранением до конца суток 25 апреля грозы.
Детали: Из-за непогоды синоптики объявили в столице и области І уровень опасности (желтый).
В КГГА призвали не пугаться звуков грома и не путать с сигналом воздушной тревоги.
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