Синоптики предупреждают о сильной грозе в Киеве и области

Из-за грозы 25 апреля и до конца суток в Киеве и Киевской области объявили желтый уровень опасности.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области.

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В ближайшее время с сохранением до конца суток 25 апреля грозы.

Детали: Из-за непогоды синоптики объявили в столице и области І уровень опасности (желтый).

В КГГА призвали не пугаться звуков грома и не путать с сигналом воздушной тревоги.

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