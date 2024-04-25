У пункті прийому металобрухту на Львівщині стався вибух: загинули двоє людей

Чоловік та жінка загинули ще одна жінка отримала численні травми на пункті прийому металобрухту під час вибуху в селі Старий Яр на Львівщині.

Джерело: пресслужба Нацполіції Львівщини

Дослівно: "Як попередньо встановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр".

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Деталі: Повідомляється, що під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька.

Також отримала чисельні травми і зараз перебуває у лікарні жінка, яка приїхала з загиблим.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції.

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Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху. За фактом відкрито кримінальне провадження.