В пункте приема металлолома на Львовщине произошел взрыв: погибли два человека
Мужчина и женщина погибли еще одна женщина получила многочисленные травмы на пункте приема металлолома во время взрыва в селе Старый Яр на Львовщине.
Источник: пресс-служба Нацполиции Львовской области
Дословно: "Как предварительно установили правоохранители, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр".
Детали: Сообщается, что во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница.
Также получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице женщина, которая приехала с погибшим.
На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты полиции Львовщины, а также сотрудники Яворивского районного отдела полиции.
Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства происшествия, а также причину взрыва. По факту открыто уголовное производство.