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В пункте приема металлолома на Львовщине произошел взрыв: погибли два человека

Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 15:29
В пункте приема металлолома на Львовщине произошел взрыв: погибли два человека
Иллюстративное фото Getty Images

Мужчина и женщина погибли еще одна женщина получила многочисленные травмы на пункте приема металлолома во время взрыва в селе Старый Яр на Львовщине.

Источник: пресс-служба Нацполиции Львовской области

Дословно: "Как предварительно установили правоохранители, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр".

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Детали: Сообщается, что во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница.

Также получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице женщина, которая приехала с погибшим.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты полиции Львовщины, а также сотрудники Яворивского районного отдела полиции.

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Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства происшествия, а также причину взрыва. По факту открыто уголовное производство.

Темы: Львовщиначрезвычайное происшествиежертвы
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