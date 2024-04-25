Опитування: 64% українців вважають демократію найкращою системою правління

64% опитаних українців вважають, що "демократія може мати свої недоліки, але це — найкраща система правління". Це шостий показник серед досліджуваних країн.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене у жовтні-грудні 2023 року у співпраці з Gallup Int. у межах проєкту End of Year 2023

Дослівно: "Україна є шостою серед досліджуваних країн по рівню цілковитої згоди з твердженням що "демократія може мати свої недоліки, але це — найкраща система правління". У цьому тренді вона приєднується до Європейських країн, перші п’ять позицій займають Швеція, Австрія, Німеччина, Іспанія, Швейцарія".

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"Рейтинг"

Деталі: Повідомляється, що з цим твердженням згодні 64% опитаних українців, ще 14% — і згодні, і не згодні. І лише 16% респондентів з цим не погодились.

Також Україна увійшла до першої десятки країн, жителі якої відповіли, що їхньою країною керує воля народу. З цим твердженням згодні 44%, ще 17% частково згодні. Втім, 36% українців так не вважають.

"Рейтинг"

Довідково: Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) — це щорічна традиція, започатковане та розроблене дослідження в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. Цього року проєкт проводився в 41 країні світу.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом у рамках дослідження було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб. В Україні опитування проводила СГ "Рейтинг".