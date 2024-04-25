Опрос: 64% украинцев считают демократию лучшей системой правления

64% опрошенных украинцев считают, что "демократия может иметь свои недостатки, но это - лучшая система правления". Это шестой показатель среди исследуемых стран.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в октябре-декабре 2023 года в сотрудничестве с Gallup Int. в рамках проекта End of Year 2023

Дословно: "Украина является шестой среди исследуемых стран по уровню полного согласия с утверждением, что "демократия может иметь свои недостатки, но это - лучшая система правления". В этом тренде она присоединяется к Европейским странам, первые пять позиций занимают Швеция, Австрия, Германия, Испания, Швейцария".

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"Рейтинг"

Детали: Сообщается, что с этим утверждением согласны 64% опрошенных украинцев, еще 14% - и согласны, и не согласны. И только 16% респондентов с этим не согласились.

Также Украина вошла в первую десятку стран, жители которой ответили, что их страной руководит воля народа. С этим утверждением согласны 44%, еще 17% частично согласны. Впрочем, 36% украинцев так не считают.

"Рейтинг"

Справочно: Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это ежегодная традиция, основанное и разработанное исследование в 1977 году. С тех пор опрос проводится ежегодно. В этом году проект проводился в 41 стране мира.

ВИДЕО ДНЯ

Всего в рамках исследования было опрошено 40 428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000 человек. В Украине опрос проводила СГ "Рейтинг".