Голову райсуду на Дніпропетровщині спіймали на хабарі

На Дніпропетровщині на одержанні 2500 доларів хабаря викрили голову райсуду та посередника.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, НАБУ, САП, джерело УП

Деталі: За даними правоохоронців, голова суду (за даними джерела УП, йдеться про Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області) через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв винести рішення на користь громадянина – зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

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В ході слідства правоохоронці задокументували отримання спільниками коштів та у подальшому винесення рішення на користь особи.

За результатами обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів правоохоронці вилучили гроші, які були отримані як неправомірна вигода.

ВІДЕО ДНЯ

Вирішується питання про повідомлення підозри голові райсуду та його посереднику.