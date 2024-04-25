Главу райсуда на Днепропетровщине поймали на взятке

На Днепропетровщине в получении 2500 долларов взятки разоблачили председателя райсуда и посредника.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, НАБУ, САП, источник УП

Детали: По данным правоохранителей, председатель суда (по данным источника УП, речь идет о Верхнеднепровском районном суде Днепропетровской области) через посредника требовал 2 500 долларов неправомерной выгоды. Взамен обещал вынести решение в пользу гражданина - снять арест с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.

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В ходе следствия правоохранители задокументировали получение сообщниками средств и в дальнейшем вынесение решения в пользу лица.

По результатам обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители изъяли деньги, которые были получены как неправомерная выгода.

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Решается вопрос о сообщении подозрения председателю райсуда и его посреднику.