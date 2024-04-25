Синоптики прогнозують дощову п'ятницю із заморозками, а потім – сонячні вихідні

У пʼятницю 26 квітня синоптики прогнозують в Україні дощі, місцями з грозами. Вночі 27 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки 0-3 градусів.

Джерело: синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "Пʼятниця буде в Україні з дощами. Місцями з грозами.

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Менша ймовірність дощів завтра у східних областях, на півдні - місцями.

Температура повітря найвища, як влітку, буде на сході, +25+28 градусів. Від Житомирщини через Вінниччину - це десь +9+12 градусів. У західних областях +12+18 градусів. У південній частині +19+25 градусів. У центральних областях +18+24 градуси., на Вінничині холодніше".

Деталі: У Києві прогнозують дощ, можлива гроза. Протягом дня пʼятниці в столиці очікується +12+14 градусів.

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При цьому Укргідрометцентр повідомляє, що вночі 27 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікують заморозки 0-3 градусів.

На вихідні, 27-28 квітня, в Україні у денні години очікується +18+23 градуси, на сході до +26 градусів. В усіх областях України, ніяких дощів і багато сонця.