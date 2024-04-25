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Синоптики прогнозируют дождливую пятницу с заморозками, а затем – солнечные выходные

Алена МазуренкоЧетверг, 25 апреля 2024, 16:26
Синоптики прогнозируют дождливую пятницу с заморозками, а затем – солнечные выходные

В пятницу 26 апреля синоптики прогнозируют в Украине дожди, местами с грозами. Ночью 27 апреля в западной, Житомирской и Винницкой областях заморозки 0-3 градусов.

Источник: синоптик Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "Пятница будет в Украине с дождями. Местами с грозами.

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Меньшая вероятность дождей завтра в восточных областях, на юге - местами.

Температура воздуха самая высокая, как летом, будет на востоке +25+28 градусов. От Житомирщины через Винницкую область - это где-то +9+12 градусов. В западных областях +12+18 градусов. В южной части +19+25 градусов. В центральных областях +18+24 градуса. В Винницкой области холоднее".

Детали: В Киеве прогнозируют дождь, возможна гроза. В течение пятницы в столице ожидается +12+14 градусов.

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При этом Укргидрометцентр сообщает, что ночью 27 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях поверхности грунта ожидают заморозки 0-3 градусов.

 

В выходные, 27-28 апреля, в Украине в дневные часы ожидается +18+23 градуса, на востоке до +26 градусов. Во всех областях Украины, никаких дождей и много солнца.

Темы: погодаУкраина
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