У Польщі російського шпигуна посадили за ґрати на 2,5 років

Окружний суд у Гданську засудив до двох з половиною років ув'язнення росіянина за шпигунство на користь Росії, його "діяльність" була зосереджена на військових частинах країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Gdansk

Деталі: За даними слідства, росіянин брав участь у групах історичної реконструкції, де налагоджував контакти з діючими або відставними польськими військовими, від яких отримував інформацію.

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За словами представниці окружної прокуратури в Гданську Гражини Вавринюк, шпигунська діяльність засудженого була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі.

"В її межах він виконував завдання, пов'язані з розпізнаванням важливих елементів збройних сил", – зазначила вона.

Як встановили слідчі, серед іншого росіянин надавав інформацію про дислокацію окремих військових частин, їхню структуру, а також про тип використовуваної техніки та озброєння.

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Разом із ним на лаві підсудних опинилися двоє чоловіків, обвинувачених у корупції. Їх засудили до одного року позбавлення волі умовно, втім, вирок не є остаточним.

Вказують, що засуджений росіянин, який перебував у Польщі легально, займався шпигунською діяльністю протягом семи років та діяв під прикриттям бізнесу.

Раніше польські правоохоронці у співпраці з українською прокуратурою та Службою безпеки затримали громадянина Польщі Павела К., підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Володимира Зеленського.

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